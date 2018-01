Prefeito de Pequim nega rumor de quarentena geral As autoridades de Pequim tentam acalmar o pânico causado pela expansão do número de casos da Síndrome Respiratória Aguda Severa (Sars). O novo prefeito da cidade, Wang Qishan, negou rumores de que a capital chinesa está a ponto de ser posta em quarentena, mas admitiu que seus hospitais estão lotados com casos da pneumonia atípica. "O pânico e o temor entre a população estão entre nossas principais preocupações", disse. Wang negou também que a cidade, de 13 milhões de habitantes, seria pulverizada com medicamentos por aviões, durante a noite. "Não adotamos nenhuma dessas decisões." Os temores de que Pequim seja isolada e das autoridades declararem lei marcial se propagaram na semana passada, após a polícia estabelecer controles nas estradas para detectar os possíveis infectado. A doença continua a se espalhar na China, o país mais afetado no mundo. Hoje foram registrados 166 novos casos da enfermidade, 101 deles notificados em Pequim. As autoridades divulgaram mais 11 mortes no país, 9 delas na capital. A China já conta com 3.460 infectados e 159 mortos. Por causa da falta de vagas no hospitais, nem todos os doentes podem ser internados. Segundo dados do governo, 7 mil operários trabalham dia e noite para terminar um hospital, no subúrbio de Xiao Tangshan, no norte de Pequim, que terá 508 quartos, com dois leitos cada. Outros dois hospitais da cidade estão sendo transformados em clínicas especializadas no tratamento da pneumonia atípica. Veja o índice de notícias sobre a pneumonia atípica