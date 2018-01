Prefeito de reduto xiita de Bagdá é ferido em atentado Rahim al-Darraji, prefeito do bairro Cidade de Sadr, reduto das milícias xiitas em Bagdá, ficou gravemente ferido nesta sexta-feira, 16, ao ser vítima de uma tentativa de assassinato, informaram fontes policiais. No ataque, o chefe da Polícia da Cidade de Sadr, coronel Mohammed Mutasher, morreu. Darraji foi gravemente ferido e hospitalizado depois que homens armados atacaram sua comitiva na área de Habiba, em Cidade de Sadr, bairro de 2 milhões de habitantes, segundo as fontes. O coronel Mutasher morreu na hora. O atentado foi perpetrado poucos dias depois da entrada e do estabelecimento de tropas dos Estados Unidos e do Iraque na área pela primeira vez. O bairro, antes chamado Cidade Saddam, é um forte reduto dos milicianos xiitas leais ao clérigo Muqtada al-Sadr, que travaram duros combates com as tropas americanas em Bagdá e na cidade sagrada de Najaf, 170 quilômetros ao sul de Bagdá.