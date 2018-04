Prefeito de Sderot quer dialogar com Hamas O prefeito da cidade israelense de Sderot, Eli Moyal, ofereceu-se para encontrar militantes do grupo islâmico Hamas para negociar uma trégua. "Eu diria: vamos parar com os foguetes por 10 anos e ver o que acontece", disse. Sderot é uma das localidades mais atingidas pelos ataques com foguetes de grupos palestinos. O governo de Israel se recusa a dialogar com o Hamas.