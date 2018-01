Prefeito de Varsóvia cancela visita aos EUA O prefeito de Varsóvia, Lech Kaczynski, cancelou uma viagem que faria aos Estados Unidos por causa de sua objeção à nova política americana de vistos. "Apenas irei (aos EUA) quando não for preciso tirar fotografia nem impressões digitais dos poloneses", afirmou o prefeito a jornalistas. O governo da Polônia ficou visivelmente irado com a inclusão do país na lista de nações submetidas ao novo regime, principalmente pelo fato de Varsóvia estar contribuindo para a segurança do Iraque, estando à frente de uma força internacional de 9.500 homens. "Não viajarei enquanto os poloneses forem tratados como se não fossem aliados dos Estados Unidos", afirmou o Kaczynski, que tinha planejado viajar a Nova York em abril para uma reunião de prefeitos.