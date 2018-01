Prefeito é assassinado em cidade do norte das Filipinas O prefeito de um povoado da província filipina de Cagayan (norte) foi assassinado na noite deste sábado por desconhecidos, informou a Polícia local. "Estamos tentando estabelecer os motivos e a identidade dos assassinos e de seus supostos cúmplices", afirmou o superintendente Jefferson Soriano, diretor da Polícia da Região 2, à qual pertence a província de Cagayan. Nathaniel Onia, prefeito de Allacapan, em Cagayan, morreu no Hospital Cristiano de Aparri, onde foi internado com urgência após ser atingido por vários disparos feitos por desconhecidos, segundo o relatório oficial. Testemunhas informaram à Polícia que várias pessoas fugiram em uma moto e em uma caminhonete após o atentado.