Prefeito é assassinado na Colômbia O prefeito do município colombiano de Ambalema, Jesús Antonio Nuñez, foi assassinado hoje com vários tiros em uma zona rural, informou a polícia. Desconhecidos dispararam contra Nuñez quando ele realizava suas tarefas habituais em Ambalema, um município do departamento (estado) de Tolima, a 55 km de Bogotá. A polícia afirmou que nenhum grupo reivindicou o atentado contra o prefeito, que no fim de semana havia apoiado o plano de "segurança com democracia" do presidente Alvaro Uribe e as medidas adotadas para recuperar o turismo por meio do sistema rodoviário.