Prefeito londrino é suspenso por ofensa O prefeito de Londres, Ken Livingstone, foi suspenso do cargo por quatro semanas por recusar-se a pedir desculpas por ter chamado um repórter judeu de "guarda de campo de concentração nazista". Conhecido por seu estilo combativo, o prefeito da capital britânica considerou a decisão, tomada por um comitê disciplinar administrativo, como um atentado à democracia. O caso foi levado ao Painel de Sentença da Inglaterra pelo Comitê de Representantes dos Judeus Britânicos. "Tivesse o prefeito reconhecido a tristeza causada por seus comentários, esse episódio teria sido evitado", opinou o comitê por meio de um comunicado. O Painel de Sentença determinou nesta sexta-feira que o prefeito começará a cumprir a suspensão de quatro semanas em 1º de março. Livingstone, atualmente em seu segundo mandato, anunciou que pretende recorrer da decisão. O presidente do comitê disciplinar administrativo, David Laverick, considerou que Livingstone não levou em consideração "que sua conduta foi inaceitável e representou prejuízo à reputação de seu cargo". O vice-prefeito de Londres, Nick Gavron, cuja mãe chegou à Grã-Bretanha na década de 30 do século passado como refugiada judia, considerou que o assunto teve repercussão desproporcional à sua importância e repetiu a posição de Livingstone. Livingstone nega que tenha pretendido ofender a comunidade judaica quando, durante uma discussão com o repórter do jornal Evening Standard, Oliver Finegold, perguntou ao jornalista se ele era algum tipo de "criminoso de guerra alemão". Finegold respondeu que, como judeu, ficara ofendido com a pergunta. "Você pode até se ofender, mas você age justamente como um guarda de campo de concentração. Você só faz esse trabalho porque é pago para isso, não é?", prosseguiu Livingstone. O comentário do prefeito de Londres teve como motivo o empregador de Finegold, a Associated Newspapers. A companhia de comunicação também é proprietária do Daily Mail, que na década de 30 do século passado seguia uma linha editorial favorável ao nazismo. Na próxima semana, a Assembléia da Grande Londres analisará se parte do salário de 134 mil libras anuais do prefeito será retida por causa da suspensão.