Prefeito palestino renuncia denunciando caos e violência O prefeito palestino da cidade de Nablus anunciou sua renúncia, declarando-se frustrado com o dramático aumento da violência e do caos social na maior cidade da Cisjordânia. Ghassan Shakaa disse ter submrtido sua renúncia ao presidente Yasser Arafat como protesto contra a omissão da liderança palestina na questão. As forças policiais palestinas foram enfraquecidas durante os mais de três anos de combate com Israel. Sem nenhuma autoridade legítima nas ruas, gangues se enfrentam a tiros, famílias rivais travam rixas letais e militantes islâmicos já seqüestraram e espancaram funcionários públicos. ?Não nego o papel da ocupação (israelense) na destruição da cidade, mas nós, como autoridade e cidadãos, não fazemos nada para proteger a cidade e evitar o colapso?, disse Shakaa. Ele afirmou que continuará no cargo até 1º de maio, para concluir uma série de obras.