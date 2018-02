Prefeito preso por corrupção é homenageado na Romênia Um prefeito romeno sentenciado a prisão por suborno recebeu o título de "cidadão de honra" em sua cidade hoje. Mircia Gutau, prefeito de Ramnicu Valcea, foi preso em janeiro por sua ligação com o caso envolvendo o pagamento de ? 50 mil (US$ 68 mil) ao vice-prefeito num banheiro público em 2006, em troca de permissão para a construção de um prédio. O tribunal descobriu que o destino final do dinheiro era Gutau.