Prefeito renuncia para libertar filha sequestrada pelas Farc O prefeito da cidade de Colón, Libardo Erazo, renunciou nesta segunda-feira para obter a libertação de sua filha de três anos, seqüestrada pelo grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). O grupo confirmou ter seqüestrado na quarta-feira a filha do prefeito, Francia Lorena, e a empregada para forçar sua renúncia. Erazo anunciou sua demissão com lágrimas nos olhos e pediu: "Não machuquem minha menininha." As Farc pediram a demissão de Erazo e o ameaçaram de morte em um comunicado enviado à família e às autoridades de Colón, Departamento (Estado) de Putumayo, cerca de 480 quilômetros a sudoeste de Bogotá. O maior grupo guerrilheiro do país mandou ameaças de morte a mais de 200 prefeitos que se negaram a renunciar a seus cargos e mudaram seus escritórios para quartéis da polícia ou bases militares. As Farc advertiram que, se todos os prefeitos e funcionários dos 1.098 municípios da Colômbia não renunciarem, serão declarados "objetivos militares". O Exército colombiano capturou hoje 25 rebeldes das Farc acusados de intimidar os prefeitos do sul do país, principalmente dos Departamentos de Huila e Caquetá.