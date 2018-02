Prefeito sai ileso de atentado na Colômbia O prefeito de Santa Bárbara, Carlos Mario López, escapou ileso de um atentado executado por desconhecidos que dispararam contra o veículo em que viajava, em uma estrada de seu município, no noroeste da Colômbia. López relatou que, por volta das 7h45, cerca de 20 homens, abrigados em uma colina, atiraram com fuzis contra o automóvel, logo depois que uma bomba explodiu em seu caminho. Com o prefeito viajavam o presidente da Câmara Municipal, o secretário de governo, um líder comunitário e dois guarda-costas. Segundo López, alguns de seus acompanhantes sofreram ferimentos leves de estilhaços de vidros do carro. O ataque foi repelido por uma patrulha de polícia que escoltava as autoridades do município, que fica 210 km ao noroeste de Bogotá. "Continuarei trabalhando com muita vontade e para isto preciso do respaldo de todo o povo que me elegeu", disse o prefeito a jornalistas. Apesar de os atacantes não terem sido identificados, o atentado ocorre em meio a uma onda de ameaças das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que tentam obrigar centenas de prefeitos, juízes, promotores e funcionários municipais de todo o país a renunciar. Hoje, canais de televisão divulgaram uma comunicação via rádio na qual um membro do secretariado das Farc, Raúl Reyes, ordenaria o assassinato dos prefeitos que ainda não se afastaram de suas funções. "Quem não renunciou tem de ser justiçado. Essa é a tarefa primeira na política nacional das Farc", disse Reyes, na conversa que teria sido interceptada pelos organismos de segurança. O ministro do Interior, Armando Estrada, afirmou que estava sendo investigada a origem da mensagem rebelde e rechaçou as ameaças da principal guerrilha do país. "A força pública terá de atuar frente à força terrorista das Farc. Por isso vamos continuar protegendo os prefeitos", disse o ministro a repórteres. Estrada lembrou que o presidente Andrés Pastrana ordenou que os prefeitos do país sejam protegidos por 10.000 efetivos das forças militares. Também, Pastrana ofereceu recompensas milionárias pela captura dos líderes rebeldes. Mas foi divulgado hoje que quatro prefeitos do departamento de Cauca apresentaram suas renúncias, frente às ameaças dos insurgentes. O governo Pastrana tem exortado os funcionários a não se amedrontarem com as pressões da guerrilha e ofereceu a eles bases militares para que possam exercer seus trabalhos. Alguns prefeitos do interior transferiram suas funções para as capitais provinciais. Na semana passada, dois prefeitos conseguiram escapar quando guerrilheiros das Farc tentavam sequestrá-los. Pelo menos 14 prefeitos foram mortos por grupos armados e criminosos não identificados desde 2001, segundo a Federação Colombiana de Municípios. Resgate As autoridades frustraram o seqüestro de dois familiares da esposa do presidente colombiano eleito, mas a tia da futura primeira-dama ficou seriamente ferida durante a operação de resgate. Membros do Exército de Libertação Nacional (ELN) capturaram Clara Elia Mora, 84 anos, tia da futura primeira-dama, Lina Moreno, num sítio da família perto da cidade de Caldas, no noroeste da Colômbia, segunda-feira cedo, afirmou a polícia. A prima de Lina Moreno, Clara Elena Moreno, também foi capturada pelo ELN. Durante a operação de resgate, Clara Elia Mora recebeu um tiro no tórax. Foi socorrida em um hospital local e deve recuperar-se, disseram as autoridades. As autoridades acreditam que a tentativa de seqüestro não foi política, mas sim um esforço para extorquir a família do presidente eleito Alvaro Uribe. Uribe, que deve tomar posse no dia 7 de agosto, prometeu adotar linha dura contra os rebeldes esquerdistas. Não houve nenhum comentário imediato de Uribe ou de sua esposa. Engenheiros capturados Quatro engenheiros que trabalham para as emissoras colombianas RCN e Caracol permaneciam hoje seqüestrados pelas Farc, segundo confirmaram as empresas jornalísticas, desmentindo as versões de que eles haviam sido libertados. As informações iniciais davam conta de que os quatro profissionais haviam sido libertados pelas Farc, que os tinha seqüestrado quando eles participavam de tarefas de apoio técnico para a transmissão de um evento de ciclismo no Departamento (Estado) de Tolima.