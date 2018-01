Prefeito vai multar pescador e caçador que mentir O prefeito de uma pequena localidade do estado de Iowa achou uma "solução" para evitar os relatos altruístas de caçadores e pescadores que se reúnem diariamente em um bar ao final de cada caça: impor uma multa às histórias falsas ou exageradas. Jo Hamlett, prefeito de Mont Sterling, de apenas 40 habitantes, se propôs a pôr um fim às dezenas de histórias - fantasiosas e inverossímeis ao seu juízo - que caçadores e pescadores contam pelas noites no "A.J.Bar & Grill", único bar e centro de vida social do lugar. Lá, segundo Hamlett, podem se escutar as histórias mais "bizarras" referidas à caça e pesca. "Não posso seguir escutando a história do caçador que ´matou´ a doze cervos, em poucas horas, com um arco e uma flecha. Nem da rena ´grande como um elefante´ que foi capturado por três caçadores", explicou o atormentado prefeito. "Quero restabelecer um pouco a famosa honestidade do meio oeste: gente habituada a dizer a verdade". "Minha agenda política é muito simples: Deus, minha mãe, os bolos de maçã e a honestidade", disse. A medida do prefeito, entretanto, não foi bem recebida entre os habitantes de Mount Sterling que a consideraram como "uma causa perdida". "Proibir os excessos em um pequeno povoado é como proibir o sexo num bordel", afirmou Charlie Brewer, proprietário de um ferro velho, considerado o maior "culpado" pelas histórias. Os habitantes do povoado, que já teve 723 habitantes, ficaram perplexos com a "proibição de mentiras" num lugar onde "nem sequer há uma prisão" e se fechou a única escola que havia. "É um povo que vive na maior parte de memórias. Na memória, as coisas tendem a mudar de forma e proporção: o prefeito não pode nos impedir de sonhar. O que para ele são mentiras, para nós são doces memórias", disse um morador.