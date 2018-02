Prefeitos ameaçados pedem renúncia de Pastrana Vários dos prefeitos ameaçados de morte pela guerrilha pediram ao presidente colombiano, Andrés Pastrana, que renuncie e permita que o líder eleito, Alvaro Uribe, tome posse antecipadamente, informou hoje a cadeia de rádio RCN. Pastrana vai terminar seu mandato no dia 7 de agosto, quando está prevista a posse de Uribe. A RCN acrescentou que os prefeitos de vários municípios colocaram o tema da renúncia durante uma reunião com o ministro do Interior, Armando Estrada, realizada para analisar as ameaças das Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia (Farc). As reuniões do governo com os prefeitos começaram em junho, quando vieram à tona as primeiras ameaças de morte e as exigências das Farc para que esses governantes renunciem. A RCN não informou a data em que Pastrana deveria renunciar. Não se tem conhecimento sobre um pronunciamento do governo em relação às informações da RCN, mas no domingo Pastrana afirmou que governará até o dia 7 de agosto.