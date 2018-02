Prefeitos continuam renunciando na Colômbia Dezenas de novos prefeitos renunciaram a seus cargos na Colômbia por temor de se tornarem alvos da guerrilha, apesar de o governo ter proposto até mesmo entregar armas aos que queiram. "As ameaças são contundentes, sentimos medo e minha decisão é de renunciar porque não posso deixar desamparados minha esposa e meus filhos", disse o prefeito de San Juan del Cesar, Salomón Vergara, libertado na quarta-feira depois de ficar 14 dias seqüestrado pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). "Eles dizem que os que não renunciarem terão suas famílias alvejadas ou serão mortos", acrescentou. Vergara levou uma mensagem das Farc para o governador do departamento de Guajira, exigindo a renúncia de todos os prefeitos. Ele informou que os primeiros "alvos militares" das Farc são quatro prefeitos acusados de serem simpatizantes dos paramilitares de direita. "Para eles, a situação é lamentável", comentou. Vergara disse à rádio Caracol que as Farc querem que "nenhum prefeito trabalhe com o novo governo do presidente (Alvaro) Uribe", que assumirá o mandato em 7 de agosto e tem prometido enfrentar os guerrilheiros com mão de ferro. Com o prefeito de San Juan del Cesar, a 660 km a noroeste de Bogotá, renunciaram outros 27 nas últimas 24 horas. Até agora, mais de 100 prefeitos já anunciaram que estavam renunciando, enquanto que outros 200 governam suas cidades a partir das capitais departamentais, ou pediram licença até que fique claro o panorama de segurança. O presidente Andrés Pastrana anunciou na quarta-feira que destinará US$ 100 milhões para proteger os mais de 1.000 prefeitos da Colômbia, e para comprar armas para que eles próprios possam assumir sua defesa. Entretanto, vários prefeitos de cidades importantes rejeitaram a idéia de andar armados. "Fomos eleitos para governar nossos municípios e não para dar tiros", disse o prefeito de Medellin, Luis Pérez. Alguns prefeitos tomaram a iniciativa de negociar com a guerrilha para que possam exercer suas funções. "Não se pode negociar por medo", afirmou o ministro do Interior, Armando Estrada, que recomendou que os prefeitos promovam a resistência civil com o apoio dos cidadãos que os elegeram, em vez de buscar acordos com as Farc. Carro-bomba A polícia colombiana desativou hoje um veículo carregado de 120 quilos de explosivos, no noroeste do país. O automóvel foi descoberto na noite de quarta-feira por agentes locais da polícia, nas proximidades de uma fábrica de cerâmica onde trabalham centenas de pessoas, no município de Carmem de Viboral, cerca de 160 quilômetros ao noroeste de Bogotá. Os policiais esvaziaram a área à espera da chegada dos agentes especializados na desativação de bombas, que nas primeiras horas da manhã conseguiram neutralizar a carga. O atentado frustrado não foi atribuído a nenhum grupo armado, embora as Farc operem na zona. Mortes Tropas do Exército, com o apoio de aviões e helicópteros de combate, perseguem um grupo de guerrilheiros que mataram 14 militares, informou o comandante da I Brigada do Exército, general Fabio Bedoya. Os militares morreram na quarta-feira quando combatiam guerrilheiros perto do município de Guaicán, cerca de 280 quilômetros ao nordeste de Bogotá.