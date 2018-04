Prefeitos disputam cápsula usada em resgate no Chile Os prefeitos das regiões mineradoras do Chile consideram um oportunismo que um município do sul do país, Talcahuano, fique com a famosa cápsula Fénix 2, que resgatou os 33 mineiros na semana passada dos 622 metros de profundidade da mina San José. Os municípios inclusive disseram estar dispostos a pagar pela cápsula, que está exposta em Santiago, capital do país, em frente ao Palácio de La Moneda.