Prefeitos italianos manifestam-se contra a guerra Os prefeitos das cidades italianas de Roma, Turim, Veneza, Gênova e Pisa aderiram ao apelo pela paz feito pelo prefeito de Florença, Leonardo Domenici. "A guerra não é inevitável. As cidades italianas que assinaram este apelo pedem para que sejam realizados todos os esforços e iniciativas necessários para evitar a guerra contra o Iraque", afirma o chamado do prefeito florentino. "Florença, cidade da paz e do diálogo" pede a todos as cidades do país para que se unam "para pedir ao governo e ao parlamento italiano, à União Européia e ao Parlamento Europeu que evitem o conflito", continua o manifesto. Os prefeitos italianos também solicitam mais tempo aos inspetores de armas da ONU no Iraque e que seja reforçado o trabalho de investigação no país árabe.