Prefeitos pedem às Farc a libertação de uma menina de 3 anos Os prefeitos de cidades colombianas subscreveram uma carta em que pedem aos rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) a libertação da menina de 3 anos, Francy Lorena, filha do chefe do governo municipal de Colón (sul da Colômbia), Libardo Erazo. O prefeito de Bogotá, Antanas Mockus, informou que a carta foi assinada pelos prefeitos pleiteando a imediata libertação da menor e repudiando as pressões das Farc sobre familiares dos mandatários para obrigá-los a renunciar. O prefeito Erazo disse ter renunciado na segunda-feira passada a seu cargo para garantir a libertação de sua filha, mas seus familiares indicaram que a menina continua em poder do grupo guerrilheiro, que reivindicou seu seqüestro em 17 de julho em um comunicado enviado ao escritório do prefeito municipal. O seqüestro foi qualificado como "delito atroz" pelo diretor do Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar, Juan Manuel Urrutia. "É preciso acusar estes narcoterroristas das Farc perante o Tribunal Penal Internacional de Haia", afirmou Urrutia. No sul da Colômbia uma bomba explodiu em San vicente del Caguán, sede das fracassadas negociações com as Farc, deixando dois feridos, três veículos destruídos e outros 12 com sérios danos. O carro carregado com dinamite havia sido deixado em uma garagem por três desconhecidos no domingo à noite e explodiu através de um mecanismo de efeito retardado. Em razão da explosão, parte da cidade de mais de 20 mil habitantes ficou sem energia elétrica. No norte do país, especialistas do exército tiveram de desativar hoje uma bomba com 80 quilos de explosivos momentos antes da aterrissagem de um avião com passageiros no aeroporto de Tame, no departamento (estado) de Arauca. O comandante da divisão do exército em Arauca, coronel Alberto Bonilla, informou que pelo telefone algumas pessoas haviam denunciado movimentos suspeitos; graças a eles, a bomba foi encontrada na cabeceira da pista. A carga de dinamite contava com um mecanismo que explodiria à passagem do avião.