Prefeitura de Valadares busca informações de NY A prefeitura de Governador Valadares, no Nordeste de Minas, considerada a cidade brasileira que mais cidadãos tem vivendo nos Estados Unidos, proporcionalmente à população total - são cerca de 30 mil emigrados, em um total de 246.897 valadarenses -, recebeu centenas de telefonemas durante todo dia. Segundo o secretário municipal de governo, Silvano Gomes, eram familiares de pessoas que moram e trabalham nos EUA, muitas delas de forma ilegal, em busca de informações sobre os parentes. "Infelizmente, estamos enfrentando sérias dificuldades para obter esses dados, em razão dos problemas de comunicação com os Estados Unidos e com órgãos oficiais que poderiam nos dar detalhes do que está acontecendo", disse Gomes. "O que temos informado a quem nos telefona é o que estamos acompanhando pela mídia", completou. Gomes informou que uma funcionária da prefeitura, cujo irmão mora em Nova York, ouviu dele uma descrição do caos instalado na cidade. "Ele disse que não há transportes e que não sabe se poderá voltar para casa, já que mora fora de Manhattan", afirmou.