Prejuízo com gripe e vaca louca pode chegar a US$ 10 bi A epidemia de gripe avícola e os casos de encefalopatia espongiforme bovina (EEB), a doença da vaca louca, podem gerar prejuízos de US$ 10 bilhões, segundo levantamento da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). A agência da ONU diz que essas duas doenças reduziram em um terço o comércio internacional de carne de frango e de boi. Os vinte países que no momento enfrentam o embargo internacional a seus produtos, entre eles os Estados Unidos, podem ter um prejuízo de US$ 10 bilhões neste ano se não conseguirem reconquistar seus mercados, diz a FAO. Nas suas contas, esses países comercializavam, antes da crise sanitária, US$ 33 bilhões em carne por ano. Com a crise, cerca de 6 milhões de toneladas carne devem deixar de ser exportadas. Só os Estados Unidos e o Canadá deverão ter perdas de US$ 4 bilhões, por deixarem de vender cerca de 1,6 milhão de toneladas de carne. Ambos enfrentam problemas com a doença da vaca louca. No caso da gripe do frango, dez países asiáticos já destruíram mais de 100 milhões de aves na tentativa de conter a epidemia da doença, que também atingiu os EUA e o Canadá de forma menos abrangente. A FAO observou ainda que a demanda por carne suína tem aumentado. No Japão, os preços do produto aumentaram 40% em fevereiro, depois que o país baniu as importações de carne bovina dos EUA e de carne de aves de outros asiáticos. Dow Jones