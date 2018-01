Prejuízo com tornado em Oklahoma supera US$ 100 milhões Um tornado deixou um rastro de destruição de cinco quilômetros na área sul de Oklahoma City, arrasando 300 casas, danificando outras 1.500 e ferindo 104 pessoas, cinco das quais em estado grave. O governador do Estado, Bard Henry, informou que os prejuízos são superiores a US$ 100 milhões. "Foi devastador. Por onde o tornado passou, levou praticamente tudo", disse, após sobrevoar a cidade num helicóptero. Enquanto grupos buscavam por sobreviventes em meio aos escombros e tentavam restaurar a energia, uma das mais pesadas tempestades alagou o sul do país, causando uma morte. Não há notícias de mortes em Oklahoma City, nem no Estado de Kansas, que ontem à noite também foi varrido por um tornado. Desde domingo, as violentas tempestades que assolam os Estados Unidos nesta época do ano deixaram 42 mortos, sendo 18 no Missouri, 15 no Tennessee, sete em Kansas e dois em Illinois.