Prejuízo da Telesp Celular cresce 2,42% em 2002 A Telesp Celular encerrou o ano passado com prejuízo de R$ 1,140 bilhão, ampliando em 2,42% a perda de R$ 1,113 bilhão de 2001. A receita líquida da empresa subiu 15,07%, para R$ 3,390 bilhões. O lucro bruto saiu de R$ 1,289 bilhão, em 2001, para R$ 1,742 bilhão, no ano passado. As despesas operacionais, incluindo o resultado de equivalência patrimonial, somaram R$ 1,867 bilhão, com aumento de 16,90% sobre os R$ 1,597 bilhão de 2001. Somente o resultado de equivalência patrimonial, no qual está inserida a Global Telecom trouxe perda de R$ 890,706 milhões, no ano passado, ante a perda de R$ 653,595 milhões, no exercício anterior. As despesas financeiras líquidas somaram R$ 808,422 milhões, com aumento de 49,29% ante a despesa de R$ 541,477 milhões de 2001. O prejuízo operacional da companhia foi de R$ 933,445 milhões em 2002, mostrando crescimento de 9,93% sobre o prejuízo de R$ 849,104 milhões de 2001. Em 31 de dezembro, o patrimônio líquido da companhia era de R$ 4,009 bilhões. Todos os dados são consolidados.