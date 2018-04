Prejuízo diário de empresas é de US$ 200 milhões Com 17 mil voos cancelados, o caos provocado pelo vulcão Eyjafjallajokull, na Islândia, já causou perdas de "US$ 200 milhões" por dia para as companhias aéreas, segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), em Genebra.