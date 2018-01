Prejuízo por blecaute pode chegar a US$ 6 bi Depois de recuperado o sistema de energia elétrica, especialistas estimam que prejuízo que o maior blecaute da história dos Estados Unidos pode alcançar cerca de US$ 6 bilhões. Apenas na cidade de Nova York, o estrago pode ter superado a cifra de US$ 1 bilhão, segundo as primeiras estimativas. Só no setor privado, as perdas seriam de centenas de milhões de dólares. "O blecaute foi outra interrupção e distração para os negócios e consumidores que vivem para enfrentar os dois anos de terrorismo, os nervos da guerra, a volatilidade dos mercados e os escândalos das corporações", afirmou o Wall Street Journal, que fez a previsão de prejuízo. Para os maiores setores da economia americana as perdas se contam em centenas de milhões de dólares. Estima-se, por exemplo, que as companhias aéreas tiveram que cancelar cerca de 100.000 vôos por causa do apagão.