Prejuízos de ataque ao WTC superam US$ 20 bi Os ataques terroristas contra as torres gêmeas do World Trade Center destruíram US$ 20,3 bilhões em propriedades asseguradas, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira pela empresa Insurance Services Office de New Jersey. As perdas superam em US$ 3,7 bilhões os cálculos feitos pela mesma empresa após os ataques de 11 de setembro. O informe explica que os esforços de resgate e a falta de acesso aos auditores de contas de seguros para verificar os pedidos de indenização impediu que os funcionários das empresas seguradoras tivessem chegado previamente a um cálculo mais aproximado do valor real. O ataque ao Pentágono resultou em US$ 6,5 milhões em perdas de propriedades asseguradas. O ataque de 11 de setembro foi "a catástrofe de mais alto custo já ocorrida nos EUA", superando até mesmo as perdas causadas pelo furacão Andrew, em 1992.