Premiê acaba com governo de coalizão O premiê polonês, Jaroslaw Kaczynski, destituiu ontem quatro ministros de seu gabinete, dando fim à coalizão governista e antecipando as eleições para o Parlamento do país. Os novos ministros foram nomeados ontem. Segundo o premiê, as eleições parlamentares devem ser realizadas em novembro - dois anos antes do previsto. Ele afirmou que seu partido pretende continuar no poder.