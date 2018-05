Premiê australiana deve tratar na China sobre direitos humanos

PEQUIM - A primeira-ministra da Austrália, Julia Gillard, estará na China, oficialmente, pela primeira vez do dia 25 a 28 de abril, afirmou a Ong Human Rights Watch e deverá mencionar publicamente a preocupação com a situação dos direitos humanos no país.

Segundo um comunicado da Organização, Julia expressou recentemente a preocupação de seu governo com a espiral de repressão na China, que levou nas últimas semanas à detenção e desaparecimento de dúzias de advogados, defensores de direitos humanos e internautas.

Julia conversou sobre isso com Jia Qinglin, o máximo conselheiro do regime chinês, que visitou Canberra no dia 7 de abril, e a quem mencionou especificamente o caso do desaparecido artista do Ai Weiwei, disse a HRW.

"Falou na Austrália, veremos se faz publicamente em Pequim", afirmou no comunicado Sophie Richardson, diretora para a Ásia da HRW.

Segundo Sophie, Pequim aposta que a primeira-ministra guardará silêncio durante sua visita em troca da promessa de melhora das relações comerciais entre ambos os países.

Segundo a HRW, desde o dia 16 de fevereiro, pelo menos 39 advogados, ativistas civis e blogueiros foram detidos, pelo menos outros 18 desapareceram e de 100 a 200 pessoas sofreram repressão, desde advertências policiais a impedimento de sair de casa.

Além disso, o governo aumentou a censura e impôs novas restrições à imprensa estrangeira, acrescentou.