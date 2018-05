Premiê australiana visita litoral afetado do Japão Primeiro líder estrangeiro a visitar o litoral do Japão devastado pelo tsunami, a premiê australiana, Julia Gillard, expressou choque e tristeza diante do cenário de destruição e visitou refugiados em um abrigo neste sábado, dando coalas e cangurus de brinquedo para as crianças. Andando por uma vila de pescadores, onde centenas de pessoas morreram ou ficaram desaparecidas, a premiê disse que Minamisanriku parecia como se tivesse "caído no esquecimento."