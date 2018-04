Premiê australiano é derrotado após quase 12 anos no poder

O líder liberal John Howard, que buscava um quinto mandato consecutivo como primeiro-ministro da Austrália, foi derrotado nas eleições parlamentares deste sábado, encerrando assim um período de quase 12 anos à frente do governo. Howard era considerado um dos aliados mais próximos do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, na guerra no Iraque. Em um discurso na noite do sábado (manhã de sábado no Brasil), após a contagem dos votos confirmar sua derrota, Howard reconheceu a derrota e parabenizou seu opositor, Kevin Rudd, do Partido Trabalhista, pela vitória. "Esta é uma grande democracia e eu desejo tudo de bom para Rudd. Ele assume o manto como o 26º primeiro-ministro da Austrália", disse Howard. "Deixamos a ele uma nação que é mais forte, mais orgulhosa e mais próspera do que era há 11 anos e meio", afirmou. Os dados preliminares da contagem também indicam que John Howard pode nem mesmo ter conseguido se reeleger deputado - pela primeira vez em 33 anos. Se confirmada a derrota de Howard em seu distrito, esta será somente a segunda vez na história que um premiê australiano não consegue ao menos manter sua cadeira no Parlamento. Segundo dados da comissão eleitoral, com 50% dos votos apurados no distrito de Bennelong, em Sydney, Howard teria sido derrotado na região pela ex-jornalista de TV Maxine McKew. À frente nas pesquisas Durante a votação, Howard se dizia confiante numa vitória de seu Partido Liberal. "Eu espero que nós vençamos. Acredito que venceremos. Está nas mãos de meus companheiros australianos", disse. Mas o líder trabalhista Kevin Rudd, um ex-diplomata de 50 anos, permaneceu à frente nas pesquisas de intenção de voto durante toda a campanha eleitoral. "Eu tenho que dizer que há um grande clima de mudança na Austrália. As pessoas querem uma nova liderança, com um plano positivo para o futuro", disse Rudd ao votar em seu distrito, em Queensland. Durante a campanha, o Partido Trabalhista procurou capitalizar sobre a recusa do governo de Howard de ratificar o protocolo de Kyoto para o combate ao aquecimento global e também prometeu retirar as tropas australianas do Iraque. A campanha de Howard foi baseada no sucesso de suas políticas econômicas. Segundo o correspondente da BBC em Sydney Nick Bryant, a população australiana parecia estar cansada de Howard após tê-lo por quase 12 anos à frente do governo. Seu apoio à guerra no Iraque também era visto com desconfiança. Além disso, reformas trabalhistas promovidas por ele foram mal recebidas pela classe trabalhadora, parcela da população que tradicionalmente o apoiava.