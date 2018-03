Premiê chinês inicia visita de dois dias ao Paquistão O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, chegou hoje a Islamabad após uma viagem à vizinha Índia, iniciando uma visita de dois dias ao país no mais recente sinal de estreito relacionamento entre os dois países. Em comunicado, o Ministério de Relações Exteriores do Paquistão disse hoje que o país compartilha "visões idênticas" sobre política externa com a China e descreveu a relação entre os dois países como "amigos de todas as horas".