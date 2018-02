Premiê chinês pede 'calma, confiança, coragem e organização'

O primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, pediu nesta segunda-feira, 12, "calma, confiança e eficácia" aos responsáveis dos trabalhos de resgate e atendimento às vítimas, em sua chegada à província de Sichuan, epicentro do terremoto que deixou 10 mil mortos no sudoeste da China. "Compatriotas chineses, em um desastre desta gravidade, precisamos de calma, confiança, coragem e uma organização eficiente", disse Wen, no avião onde se dirigia à zona atingida, onde aterrissou no começo da tarde. Acrescentou que os responsáveis por estas tarefas "deverão destinar todos seus esforços para ajudar as pessoas e superar o medo e o cansaço". Wen destacou que pediu aos membros do Partido Comunista da China (PCCh), a todos os níveis, que concentrem seu trabalho no atendimento às vítimas do terremoto, um dos piores sofridos pelo país asiático em 30 anos. O primeiro-ministro disse que a China "poderá superar o desastre com o trabalho conjunto do povo, do Exército, e sob a liderança do Comitê Central do Partido e do Governo". O presidente da China, Hu Jintao, enviou suas condolências às vítimas do terremoto. Atualizada às 19h