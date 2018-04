Premiê chinês pede cooperação do Irã em questão nuclear O premiê chinês Wen Jiabao pediu ao Irã que coopere com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e mostre "flexibilidade" quanto ao seu programa nuclear, informou a agência estatal Xinhua no sábado. "A China respeita os direitos do Irã de uso pacífico de energia nuclear e apóia a manutenção do sistema internacional de não-proliferação de armas nucleares", disse Wen ao primeiro vice-presidente iraniano, Parviz Davoudi, em um encontro em Tahskent, capital do Uzbequistão, segundo a reportagem da agência. "A China vai manter seus esforços para uma resolução pacífica desse assunto", acrescentou o premiê. "Wen disse que a negociação pacífica seria o melhor caminho para a solução da questão nuclear e que ele espera uma maior demonstração de flexibilidade do Irã", afirmou a agência oficial. Seis potências, incluindo a China, concordaram na sexta-feira em pressionar por uma terceira rodada de sanções contra o Irã, a não ser que relatórios deste mês indiquem que Teerã está tentando atender às objeções ao seu programa nuclear. A China, um membro permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), geralmente resiste à implementação de sanções e incentiva as negociações. O Irã se recusa a interromper seu programa de enriquecimento de urânio mesmo após duas resoluções de sanções da ONU e nega querer construir uma bomba atômica, afirmando que seu programa é destinado à geração de energia. (Reportagem de Ben Blanchard)