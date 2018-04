Premiê da Albânia acusa oposição de tentativa de golpe

Neste cenário, afirmou Berisha à imprensa albanesa, "o povo invadiria a sede do governo e tomaria o controle do Parlamento e da instituições". Rama refutou a acusação e alegou que os manifestantes não atacaram o Parlamento ou quaisquer outras instituições. Ele atribuiu as mortes de ontem ao governo e defendeu a prisão do ministro do Interior do país, Lulzim Basha, por suposto abuso de poder.

Foi a primeira vez que um protesto da oposição na Albânia terminou em violência desde o início da crise política gerada pela disputada eleição geral de 2009. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.