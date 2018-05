Premiê da China visita Arábia Saudita

O premiê afirmou que ambos os países demonstram entendimento e apoio mútuos em assuntos importantes e que a cooperação em todos os setores tem sido frutífera. Ambos tornaram-se "bons amigos, irmãos e parceiros", reiterou.

A China vê sua relação com a Arábia Saudita sob uma perspectiva estratégica e de longo prazo, afirmou Wen. É a primeira visita de um premiê chinês a um país do Oriente Médio em 20 anos. Durante sua estada, Wen deve reunir-se com o rei Abdullah bin Abdul-Aziz e o príncipe Nayef bin Abdulaziz Al Saud. As informações são da Dow Jones.