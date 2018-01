Premiê da Dinamarca reformula gabinete

Thorning-Schmidt lidera agora um governo minoritário de dois partidos, formado por sua legenda, o Partido Social-Democrata, e o Social Liberal. O Partido Popular Socialista saiu do governo na semana passada, depois que o líder da legenda não ter conseguido chegar a um acordo dentro do partido para apoiar a venda de uma participação de 19% na estatal de energia Dong Energy A/S para o banco de desenvolvimento Goldman Sachs. O acordo foi aprovado na quinta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.