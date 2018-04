Premiê da Irlanda dissolverá Parlamento na terça-feira

DUBLIN - O primeiro-ministro da Irlanda, Brian Cowen, afirmou que dissolverá o Parlamento do país na próxima terça-feira e então anunciará a data para a próxima eleição geral, segundo informou hoje a emissora irlandesa RTE.

Falando em entrevista à rádio, Cowen também disse que pretende falar com familiares e aliados políticos durante o fim de semana para decidir seu futuro político.

A expectativa é que a eleição geral seja marcada para o final de fevereiro. Na noite da quinta, a Câmara Baixa do Parlamento irlandês aprovou por pequena margem (81 a 76) uma lei de finanças, com a qual se garante que o país receberá um pacote de ajuda. Agora, a lei vai para o Senado, onde será avaliada nesta sexta e no sábado.

A aprovação é crucial para a Irlanda receber o pacote de 67,5 bilhões de euros da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional (FMI). Assim que a lei for aprovada e assinada pelo presidente, o Parlamento será dissolvido e a eleição geral será convocada. Cowen já havia dito que a aprovação da lei seria sua última tarefa como primeiro-ministro.

No sábado passado, Cowen renunciou à liderança do partido governista Fianna Fail, mas manteve o posto de primeiro-ministro. Nesta quarta-feira, o partido escolheu Micheal Martin, ex-ministro das Relações Exteriores, como novo líder. Mas segundo pesquisas, o Fianna Fail deve ir mal na eleição, porque a população desaprova a ação do atual governo diante dos problemas econômicos do país. O partido oposicionista Fine Gael é o favorito nas urnas. As informações são da Dow Jones.