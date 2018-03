Premiê da Itália: haverá intervenção na Lei Eleitoral

Ele também afirmou que apresentará um plano para impulsionar a criação de empregos em um nível europeu. Falando a uma rede de televisão, Letta disse que o plano, que deve envolver todos os países da União Europeia (UE), foca isentar investimentos relacionados à criação de empregos dos cálculos orçamentários do bloco.

Letta disse que conversou com líderes da UE sobre a proposta em reuniões ocorridas na semana passada e que o plano será discutido em uma próxima reunião. O primeiro-ministro da Itália reiterou que o país manterá os compromissos fiscais, de acordo com o combinado com a UE. O país reduziu o déficit orçamentário para 3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2012, nível máximo estipulado pelo bloco. As informações são da Dow Jones.