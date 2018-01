Premiê da Malásia diz que destroço é do voo MH 370

SYDNEY - O primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, confirmou na tarde desta quarta-feira, 5 (quinta-feira no horário local), que o pedaço de asa de avião encontrado na Ilha Reunião é o do Boeing 777 que fazia o voo MH370, que desapareceu em março de 2014. A informação foi confirmada pela Malaysia Airlines, após a conclusão de especialistas franceses, malaios e australianos.

Analistas começaram a analisar os fragmentos de avião achados na semana passada no litoral da Ilha Reunião, perto de Madagascar, para estabelecer se pertencem ao Boeing 777, que desapareceu com 239 pessoas a bordo. O investigador francês, Serge Mackowiak, disse que as especificações técnicas e o design na parte de asa encontrado coincidem com o do voo MH370. Segundo ele, uma análise mais detalhada será divulgada mais tarde.

Em um comunicado divulgado à imprensa, a companhia Malaysia Airlines envia condolências às famílias e amigos das vítimas e esclarece que elas foram informadas antes que fossem tornadas públicas as informações divulgadas pelos técnicos. / EFE e NYT