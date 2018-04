Ghannouchi fez a declaração após os manifestantes terem pedido, nesta semana, que todos os políticos que fizeram parte do governo deposto de Zine El Abidine Ben Ali deixassem seus cargos na administração. Ghannouchi é primeiro-ministro da Tunísia desde 1999 e assumiu o comando do país após a queda de Ben Ali, do qual foi aliado durante um longo período. As informações são da Associated Press.