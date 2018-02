Premiê de Israel declara vitória na guerra em Gaza

Em coletiva de imprensa transmitida em rede nacional de televisão, Netanyahu disse nesta quarta-feira que "o Hamas foi duramente atingido" durante as sete semanas de combates.

Ele disse que pelo acordo de cessar-fogo, que entrou em vigor na terça-feira, Israel não aceitou qualquer das exigências do Hamas.

Mais de 2 mil palestinos foram mortos nos combates e ataques aéreos e de artilharia israelenses, que também destruíram milhares de moradias e prédios.

As declarações de Netanyahu parecem ter como objetivo conter os críticos que reclamaram de que o cessar-fogo fracassou em derrubar o Hamas ou interromper os ataques de foguetes do grupo contra Israel. Fonte: Associated Press.