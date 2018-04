Premiê de Israel defende obras em Jerusalém Oriental

A construção levou a críticas da União Europeia (UE), dos palestinos e da secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, que disse ontem estar "muito preocupada" com a obra. Hillary afirmou que o projeto "contradiz a lógica" de uma paz negociada entre israelenses e palestinos. Os palestinos querem Jerusalém Oriental como a capital de seu futuro Estado independente.

Israel demoliu um conhecido hotel de Jerusalém Oriental para abrir caminho para residências de assentados israelenses. Segundo um porta-voz da chancelaria israelense, há uma confusão entre questões de direitos privados, de lei internacional e políticas.

Já a chefe da política externa da UE, Catherine Ashton, condenou "fortemente" ontem a demolição do Hotel Shepherd. Serão construídas no local 20 casas de assentados israelenses, no bairro de Sheikh Jarrah.

O Egito e a Jordânia advertiram que a demolição do hotel poderia causar distúrbios nos territórios palestinos. O chanceler da Jordânia, Nasser Judeh, divulgou comunicado condenando a demolição. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.