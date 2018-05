Premiê de Kosovo seria chefe de organização criminosa O primeiro-ministro de Kosovo, Hashim Thaçi, lidera um grupo mafioso albanês, responsável pelo contrabando de armas, tráfico de drogas e de órgãos humanos ao redor do Leste Europeu, de acordo com uma investigação do Conselho da Europa sobre o Crime Organizado, informou hoje a edição online do jornal britânico The Guardian.