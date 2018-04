Premiê de Portugal diz estar pronto para encerrar crise

Passos Coelho afirmou também que há sinais de que a economia do partido cresceu no segundo trimestre do ano após 10 trimestres seguidos de contração.

"Eu farei o que puder para não deixar a situação política do país se deteriorar", disse o primeiro-ministro em um debate parlamentar.

O presidente Aníbal Cavaco Silva surpreendeu o país na quarta-feira ao rejeitar a proposta de Passos Coelho de reestruturar seu gabinete para reparar uma ruptura na coalizão governante e manter seu governo no poder até o final de seu mandato, em 2015.

Ao invés disso, o presidente, que tem o poder de dissolver o parlamento e convocar eleições, pediu o que ele chamou de "pacto de salvação nacional" entre os três principais partidos do país - o Social Democratas, o parceiro menor CDS-PP e o opositor Socialistas - com novas eleições previstas para depois de meados de 2014.

O ministro das Relações Exteriores, Paulo Portas, pediu demissão na semana passada, levantando dúvidas sobre a capacidade de coalização continuar governando, porque Portas lidera o CDS-PP. Fonte: Dow Jones Newswires.