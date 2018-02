Premiê de Taiwan renuncia após eleições municipais

Os Nacionalistas perderam as eleições em oito cidades, incluindo a capital Taipei, e a importante cidade central de Taichung. A perda desses eleitores fará com que fique mais difícil ao partido sustentar-se na presidência em 2016.

A ineficiência do partido nas eleições deve prejudicar seis anos de negociações com a China, que produziram 21 acordos que ajudaram a recuperar economicamente o país e, por outro lado, alimentaram expectativas em Pequim de uma reunificação política. Pequim reclama a soberania sobre Taiwan desde a guerra civil chinesa na década de 1940. Ma esfriou esse embate ao introduzir o diálogo na relação com a China a partir de 2008.

Os taiwaneses vem observando o comportamento duro da China diante das demandas pela democracia em Hong Kong. "Queremos enviar aos Nacionalistas um alerta", disse um produtor de filmes que votou no candidato de oposição para a prefeitura de Taipei, Ko Wen-je.

Resultados preliminares mostraram que o Partido Democrata Progressista obteve vitória na maior parte das urnas. O PDP é a favor de continuidade do diálogo com a liderança do Partido Comunista da China, mas quer que as conversas sejam mantidas fora da jurisdição de Pequim e no âmbito internacional.