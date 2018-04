Premiê deixa chefia do partido governista O premiê irlandês, Brian Cowen, anunciou na TV ontem em Dublin sua demissão como líder do partido governista Fianna Fail. No entanto, ele destacou que continuará na chefia do governo até as eleições antecipadas de março. O líder do Fianna Fail é considerado o responsável pela grave crise econômica que o país vive. O anúncio foi feito após uma semana de crise política que quase derrubou seu governo de coalizão. Cowen foi obrigado a deixar a chefia do Fianna Fail após uma fracassada tentativa de reestruturar seu gabinete.