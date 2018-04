Premiê diz que tomará a melhor decisão para Espanha O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, disse na noite de sexta-feira que o seu governo quer "meditar" sobre a possibilidade de pedir um resgate, mas que acabará por fazer o que é melhor para Espanha. "O financiamento barato e a disponibilidade de crédito são fundamentais. Sem isso, dificilmente haverá empregos, crédito e confiança. Nós vamos tomar a decisão que acreditamos ser a melhor para os interesses gerais da Espanha", informou Rajoy a repórteres no intervalo de um encontro entre países do sul da Europa, conforme mostrou um vídeo veiculado no site do jornal El País. Ele se reuniu com os líderes da França, Itália e Portugal, em Valeta, capital de Malta.