Premiê do Japão quer diálogo com Irã O primeiro-ministro do Japão, Yoshihiko Noda, afirmou que seu país prosseguirá dialogando com o Irã, apesar da crescente pressão para que adote sanções propostas pelos EUA e pela Europa. Segundo Noda, os laços com o Irã vão além da importação de petróleo.