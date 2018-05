Premiê do Japão substitui 5 ministros O premiê do Japão, Yoshihiko Noda, substituiu ontem 5 de seus 17 ministros, em uma tentativa de reformular seu gabinete e obter apoio para um aumento de impostos que reduza a crescente dívida do país. A principal baixa foi de Yasuo Ichikawa, do Ministério da Defesa, conhecido por suas gafes. Ministérios importantes, como Finanças e Relações Exteriores, não sofreram mudanças.