Premiê do Japão visita Hiroshima após deslizamentos Tóquio, 25/08/2014 - O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, está visitando Hiroshima nesta segunda-feira para acompanhar as buscas na operação de resgate após os deslizamentos que atingiram a região e mataram ao menos 50 pessoas. O premiê interrompeu suas férias de verão, mas foi alvo de críticas pela mídia japonesa por ter continuado um jogo de golfe após tomar conhecimento sobre os desastres.