Premiê é indiciado por desobedecer à Justiça A Suprema Corte do Paquistão indiciou ontem o primeiro-ministro Yusuf Raza Gilani por desobedecer à ordem da Justiça de iniciar um inquérito contra o presidente Asif Ali Zardari. Ele alegou inocência e disse que as denúncias são politicamente motivadas. Se condenado, o premiê pode ser preso e perder o cargo. Sua saída não provocaria o fim do governo de Zardari, mas causaria mais tensão no país, imerso em instabilidade política e às voltas com a insurgência islâmica.