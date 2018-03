Premiê envia tropas para proteger cristãos O primeiro-ministro iraquiano, Nuri al-Maliki, afirmou ontem que enviará tropas do Exército e policiais para proteger os cristãos na cidade de Mossul, no norte do país, onde centenas de pessoas fugiram de suas casas depois de uma onda de mortes e ameaças. Ao menos 12 cristãos foram assassinados nas últimas semanas.